As forças turcas intensificaram ataques aéreos e terrestres no nordeste da Síria, nesta quinta-feira (10), no segundo dia da ofensiva militar contra alvos curdos. Mais de 60 mil pessoas deixaram suas casas em menos de um dia. Regiões próximas à fronteira com a Turquia foram bombardeadas. De acordo com a BBC, há relatos nesta quinta-feira de sete mortes de civis.

