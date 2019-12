Notas Mundo França tem novos protestos contra reforma da previdência

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

A França enfrentou nesta terça-feira (10) mais um dia de mobilização nacional contra a proposta do governo de Emmanuel Macron de reforma da previdência. De acordo com o Ministério do Interior, cerca de 339 mil manifestantes participaram dos protestos — 31 mil só na capital, Paris. Na quinta-feira (5), foi decretado o primeiro dia de greve geral.

