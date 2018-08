Frente fria pode trazer neve e tornado ao Sul do Brasil neste fim de semana

Uma frente fria chegou à Região Sul do Brasil nesta sexta-feira e pode provocar fenômenos meteorológicos extremos no fim de semana. Segundo informações do site Climatempo, os Estados do Sul do País podem ter chuva forte, granizo, ventania – com risco de tornado –, frio intenso e geada.

Há a possibilidade de nevar nas áreas mais elevadas das serras gaúcha e catarinense e, além disso, no domingo, temperaturas abaixo de zero devem ser registradas nos três Estados.

De acordo com o Climatempo, a acentuada queda da pressão atmosférica que ocorre entre o sul do Brasil, o Paraguai e a Argentina nesta sexta-feira (24) e o choque térmico com a aproximação da onda de frio, facilitam a formação de nuvens muito carregadas sobre a região. Por isso, há previsão de formação de um forte ciclone extratropical.

Na madrugada desta sexta-feira, em Porto Alegre e na Região Metropolitana, uma tempestade acompanhada por granizo provocou estragos, como queda de árvore no bairro Rio Branco e interrupção de energia elétrica.

A chuva que começou a cair em Porto Alegre na madrugada provocou alagamentos e transtornos no trânsito em algumas ruas e avenidas da cidade. Em razão das descargas elétricas, cerca de 30 semáforos tiveram o funcionamento prejudicado. Pelo menos outras seis sinaleiras pararam de funcionar por falta de energia, segundo a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Segundo dados do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a incidência de raios registrada na cidade nesta sexta, até o fim da manhã, foi considerada alta. Foram verificadas 200 descargas para o solo, o dobro de uma situação considerada normal. Houve relatos de queda de granizo em alguns pontos das zonas Sul e Norte da Capital gaúcha, de acordo com o Sistema Metroclima.

Os três Estados da Região Sul estão em alerta para a possibilidade de temporais. No norte e leste do Paraná, incluindo Curitiba, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis e no litoral norte de Santa Catarina, as pancadas de chuva devem ocorrer principalmente à tarde e à noite.

Também pode ventar forte na Região Sul, neste fim de semana. Mesmo sem estar chovendo, os ventos podem atingir os 100 quilômetros por hora. O Climatempo pondera que a probabilidade de ocorrência de tornado é pequena, mas, “por causa das condições atmosféricas esperadas”, ela não pode ser descartada.

Temperatura

Depois da chuva desta sexta-feira, a temperatura cai no fim de semana, em Porto Alegre. No amanhecer deste sábado (25) e domingo (26), as mínimas estarão entre 3ºC e 5ºC e as máximas, entre 14ºC e 16ºC. No sábado, a umidade será intensa, com muitas nuvens e possibilidade de chuva. Na segunda (27), e na terça (28), o frio segue. As temperaturas voltam a normalizar na quarta-feira (29), com um clima mais ameno.

Deixe seu comentário: