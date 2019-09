Frequência escolar de beneficiados do Bolsa Família registra recorde para junho e julho

A frequência escolar de alunos beneficiados pelo programa Bolsa Família registrou recorde em salas de aula nos meses de junho e julho deste ano. De acordo com os dados do Ministério da Educação (MEC), o número de alunos de 6 a 17 anos presentes na escola alcançou 12,5 milhões. Essa quantidade representa 91,18% do total de 13,7 milhões de alunos cujas famílias são beneficiárias do programa.

A cada dois meses, as escolas públicas devem registrar, no sistema Presença, a frequência dos estudantes contemplados pelo programa. Os dados são então encaminhados ao Ministério da Cidadania, que é responsável pelo Bolsa Família.

Em fevereiro e março desde ano também foi registrado um recorde no acompanhamento de contemplados pelo programa. O índice chegou a bater o percentual de 90,31%. Em sua conta oficial do Twitter, o presidente Jair Bolsonaro comentou o recorde: