Funcionários de municípios holandeses se preparam para participar de uma experiência governamental para cultivar maconha, que poderá levar à produção legal na Holanda, indicou nesta terça-feira a radiotelevisão pública NOS.

A nova coalizão governamental holandesa espera introduzir, em seis meses, um projeto de lei sobre “experimentações com o cultivo tolerado de plantas de cannabis para uso recreativo”.

O objetivo é encontrar uma forma de superar as ambiguidades da lei holandesa.

No país, a venda de pequenas quantidades de cannabis – menos de 5 gramas por pessoa – foi descriminalizada em 1976, e 600 “coffee shops” vendem a droga legalmente no país.

Entretanto, o cultivo e a venda por atacado de maconha continuam proibidos. Por isso, os proprietários desses cafés precisam adquirir o produto de criminosos ou cultivadores ilegais para atender a demanda.

Essa experiência, que deve ser executada em seis municípios, busca determinar “se e como a cannabis controlada pode ser fornecida legalmente aos ‘coffee shops’ e quais seriam os efeitos”, indica o governo em seu acordo de coalizão publicado em outubro.

Segundo a NOS, 25 municípios, entre eles Breda e Roterdã, são candidatos a participar do teste.

O prefeito de Breda (Sudoeste), Paul Depla, deseja “que se experimentem todos os modelos possíveis para que possamos escolher qual é o melhor para regular a produção da erva”.

Segundo o governo, os resultados desta experiência serão “avaliados de forma independente”, antes de se decidir qual opção será escolhida.

Uruguai

O Uruguai é, desde dezembro de 2013, o primeiro país do mundo a legalizar a produção, a distribuição e o consumo de cannabis. Desde 19 de julho, a maconha de uso recreativo é vendida em farmácias.

“O Uruguai é um exemplo para os países que ainda não legalizaram este tipo de mercado, que não permitem ou não regularizam o consumo e a venda da maconha”, afirmou o enfermeiro Pablo Díaz, de 38 anos, após comprar um pacote de maconha no centro da cidade. “Agora, podemos vir e comprar com segurança, não temos o risco do narcotráfico. É isso que eu quero para todo o planeta, porque não faz sentido uma pessoa morrer por consumir maconha.”

A estudante Camila Berro, de 24 anos, é uma das defensoras da venda legal como forma de combater o tráfico. “Temos algumas formas diferentes de maconha, que dependem de como elas foram cultivadas. A que o governo está vendendo é mais uma variedade, com o diferencial de que por ser legalizada sabemos exatamente o que estamos consumindo”, disse.

