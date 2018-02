Fundesa tem novo vice-presidente. É Gedeão Pereira, presidente do Sistema Farsul

O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, foi eleito na manhã de hoje vice-presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal. Pereira assume o lugar deixado por Carlos Sperotto, falecido em dezembro.

O nome de Gedeão Pereira foi indicado pela Farsul, entidade que ocupa o cargo, e aprovado por unanimidade pelos conselheiros do Fundesa em assembleia extraordinária. Ele permanece no cargo até a próxima eleição do fundo, que será realizada em dezembro.

Gedeão Pereira é médico veterinário, produtor rural e presidente do Sistema Farsul e Sebrae-RS.

