Esporte Gabigol cita vontade de jogar na Inglaterra e se diz mais maduro

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Atacante garantiu que só define seu futuro após o Mundial de Clubes. (Foto: Reprodução/Instagram)

Artilheiro e campeão do Brasil e da América do Sul, o sucesso de Gabigol faz eco na Europa. O atacante, que tem vínculo com o Flamengo até o fim do mês, conversou com o jornal inglês The Sun e garantiu que seu futuro será definido somente após o Mundial de Clubes. No entanto, elogiou a Premier League e disse que gostaria de jogar no país.

“Gosto muito da Premier League. Combina técnica, força e velocidade. Sempre acompanho os jogos do Brasil. Realmente é um lugar que eu gostaria de jogar. É uma das melhores ligas do mundo. Todo jogador sonha em ser campeão e ganhar a Premier League deve ser indescritível.”

“Mas ainda tenho contrato com a Inter de Milão e com o Flamengo até o fim de 2019. Temos um torneio muito importante para frente e meu foco está totalmente nele. Vou pensar no futuro depois desta competição”, disse Gabigol, que teve proposta do West Ham antes de acertar com o Flamengo.

O brasileiro ainda elogiou o compatriota Roberto Firmino e o Liverpool, possível adversário em uma eventual decisão no Mundial de Clubes.

“Ele (Firmino) é um grande atacante e tem sido ótimo na Seleção. É uma pessoa em que eu me inspiro. Seria um prazer jogar com ele. Talvez a gente possa jogar juntos pelo Brasil no futuro e o Liverpool é um time que todo mundo quer jogar. Mas é difícil falar sobre isso no momento. Meu foco é totalmente no Mundial de Clubes.” A passagem sem sucesso pela Europa também foi tema na entrevista ao tabloide inglês. O atacante apontou a imaturidade na época com uma possível causa e se disse mais experiente para retornar ao futebol europeu.

“São tempos diferentes. Quando fui para a Europa eu era jovem e tinha muitas coisas a aprender. Agora estou muito mais experiente e maduro, vivendo a melhor fase da minha vida. 2019 tem sido um ano mágico. Me sinto como um novo jogador.” “A Europa é o lugar natural para todos os jogadores que se destacam no Brasil, mas as coisas não saíram como imaginei na minha primeira passagem. Adaptação nunca é fácil, apesar de estar com a minha família lá. É uma nova cultura, novo país, novo jeito de jogar. Tudo isso, querendo ou não, acaba mexendo com você. Mas não me arrependo de ter ido. Nunca me curvei diante das dificuldades e sempre dei o meu máximo porque acredito no meu potencial e sei o quanto posso aprender e melhorar.” Gabigol é protagonista no Flamengo em 2019. O atacante foi campeão e artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. No ano, foram 43 gols com a camisa rubro-negra. O Rubro-Negro tem um acerto com a Inter de Milão para comprá-lo e aguarda a decisão do jogador. A resposta, no entanto, só deve acontecer após o Mundial de Clubes.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário