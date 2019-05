Gabriel Jesus esclarece polêmica de “não cumprimentar” Everton, do Grêmio, durante apresentação na Seleção Brasileira

*Valéria Possamai

A chegada do atacante do Grêmio, Everton, à Seleção Brasileira nesta quinta-feira ganhou repercussão nas redes sociais. Após a publicação de um vídeo disponibilizado pela CBF, que registou o momento que o jogador se junta aos novos companheiros, os torcedores criticaram a postura de Gabriel Jesus que não saúda a chegada do atleta durante o jantar.

Em sua conta oficial no Instagram, o jogador do Manchester City esclareceu a situação através de uma postagem. Jesus afirmou que já havia cumprimentado o atacante gremista na chegada ao hotel, e mandou um recado: “Antes de falar, procure saber direito, e parem de julgar as pessoas sem saber”.

Com a chegada de Cebolinha, já são 19 atletas à disposição do técnico Tite para a sequência das atividades até a Copa América. Em vídeo gravado para a CBF TV, Everton falou com alegria sobre a convocação e sobre o reencontro com o amigo Arthur, ex-jogador do Grêmio. “É gratificante revê-lo aqui. O apoio da torcida será muito importante porque vai se refletir em campo. A gente sabe que a Copa América é muito difícil, futebol muito pegado”.

O goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, que jogam no Liverpool, da Inglaterra, irão se apresentar neste sábado (1º), após a final da Liga dos Campeões da Europa. Cássio e Fagner, do Corinthians, vão à Granja Comary após a disputa da vaga para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que acontecerá nesta terça (4). Assim, estarão completos os 23 atletas convocados por Tite para a disputa da Copa América.

