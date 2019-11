Magazine Galvão Bueno anuncia alta médica e parabeniza o Flamengo

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Ainda em Lima, narrador diz em vídeo nas redes sociais que estará de volta ao Brasil nesta terça-feira (26), após sofrer um infarto Foto: Reprodução/Instagram Galvão Bueno. Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O narrador Galvão Bueno anunciou nesta segunda-feira (25) que sua alta está determinada e que voltará ao Brasil nesta terça-feira (26). Ele também parabenizou o Flamengo pelos títulos.

“Quero dar uma notícia para vocês que torceram muito por mim: já estou com a alta determinada. E, se Deus quiser, terça-feira já estarei no Brasil”, disse, em vídeo postado nas redes sociais.

Galvão passou mal na última quinta-feira (21) em Lima, capital peruana, preparando-se para narrar a final da Libertadores, sábado (23). No hospital, descobriu-se que o narrador tinha sofrido um infarto.

Galvão foi submetido a um cateterismo, no qual não foi encontrada obstrução nas artérias principais. “Por esse motivo, não foi necessária a colocação de stents”, diz nota do Grupo Globo. “Mais uma vez: muito obrigado a todos por todas as mensagens, orações e pensamentos positivos. Até breve, na tela da Globo”, disse.

“Nação enlouqueceu”

Galvão dedicou parte do vídeo às recentes conquistas do Flamengo. “Que fim de semana esportivo foi esse! A Nação Rubro-Negra enlouqueceu! O Flamengo conseguiu um feito inédito, dois títulos em um só final de semana: bicampeão da Libertadores e heptacampeão brasileiro”, descreveu Galvão.

“E eu, tão acostumado a estar nas decisões, estava me recuperando no hospital aqui em Lima”, continuou. “Parabéns, Flamengo! Faça festa mesmo, Nação Rubro-Negra!”, destacou.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário