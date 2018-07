Galvão Bueno criou um perfil no Twitter e abusou do bom humor com os seus seguidores

Galvão Bueno se despediu do Mundial com uma estreia nas redes sociais. O narrador ingressou no último domingo (15) no Twitter. E, para começar, fez duas homenagens. A primeira, ao amigo e comentarista Walter Casagrande, a quem chamou de herói. A segunda, foi para o ex-árbitro e também comentarista Arnaldo Cezar Coelho.

“Embarcando nessa nova aventura! Bora ver o que dá”, escreveu Galvão, sobre o ingresso na rede.

“Arnaldo disse que foi o último Mundial dele. As pessoas às vezes não entendem o que eu falo, Eu disse que talvez tinha sido minha última narração de Mundial depois de 12 copas, porque quero estar no Catar. Arnaldo vai estar lá do meu lado, nem que seja para me ajudar, porque não sei mais trabalhar sem ele. Obrigada por tudo o que você me ensinou, pelos conselhos que me deu, pela nossa amizade, muito obrigada”, afirmou Galvão sobre Arnaldo.

Já em conversa com Casagrande, disse: “Cara especial. Hoje falou na transmissão, chorou e me fez chorar. Somos mais que parceiros, somos amigos. Volte com muito orgulho. Você e um herói. Sua vitória é gigantesca. Orgulho de ter você como amigo”. A declaração aconteceu após Casagrande revelar que cumpriu seu objetivo de ir e voltar desse Mundial sóbrio.

Três dias após seu ingresso na rede social, Galvão soma mais de 100 mil seguidores e clicou o botão seguir para cerca de 160 pessoas, incluindo Romário, Cafu, Ana Maria Braga, Marcos Pasquim, Nando Reis e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano.

Logo em seus primeiros dias na rede social, Galvão abusou da simpatia nas respostas, ‘perdoando’ aqueles que um dia criticaram sua narração e afirmando que vai ser difícil continuar sem a companhia de Arnaldo.

Um dos seus seguidores é Pelé, que fez questão de dar boas-vindas ao amigo: “Bem amigos do Twitter, Galvão Bueno acaba de criar a sua conta aqui! Seja bem-vindo, meu grande amigo!”, escreveu.

