Esporte Garotos do Internacional falam sobre a expectativa por oportunidades em 2020

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Foto: Internacional

Em meio a preparação para a temporada 2020, o Internacional segue voltando as atenções ao mercado de transferências. No entanto, através de outro caminho o clube reforçou o elenco profissional: a base. As duas novidades neste começo de ano são os jovens João Peglow e Netto. Somado aos dois, o já “experiente” Johnny, de apenas 18 anos.

Os três garotos foram destacados pela assessoria do Internacional para conceder a entrevista coletiva desta quinta-feira (16). Entre as principais abordagens, falaram sobre o início de trabalho com o técnico Eduardo Coudet e as expectativas por oportunidades ao longo das competições.

Desde o ano passado integrado ao grupo profissional, Johnny atuou em apenas 1 partida pelo Campeonato Brasileiro. Para 2020, já teve amostras de que a forma de jogo será modificado. “O trabalho com o Coudet vem sendo de muito boa experiência, porque apresenta um jogo muito intenso, o que é bom para a gente”, destacou o meio-campista, que atua, também, pela Seleção Norte Americana Sub-23.

Já João Peglow, atacante de 18 anos e integrante da Seleção Brasileira de base, carrega a responsabilidade de ter uma das maiores expectativas por parte da torcida colorada, mas ressaltou a possibilidade de poder atuar em várias funções do meio para frente. “Tenho um grande poder de finalização. Velocidade e potência também, acho que demonstrei isso no Mundial (Sub-17). Posso jogar no lado e no meio, para mim não tem muita importância”. Além disso, Peglow comentou sobre a inicial relação com o técnico argentino: “Conversa individual a gente não teve ainda. Conversamos no dia a dia normalmente sobre o posicionamento e sobre a equipe. Estou trabalhando tranquilo, a hora vai chegar para todo mundo”.

O mais velho das revelações é Netto, ponta de 21 anos. Também muito aguardado pela torcida do Internacional há algum tempo. Campeão Brasileiro de Aspirantes em 2019, se definiu como um jogador muito rápido e com grande capacidade de finalização. O garoto será mais uma alternativa à carência de atletas de lado no elenco colorado.

A estreia na temporada acontece no dia 23 de janeiro, quinta-feira, diante do Juventude. A partida acontece no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com transmissão da Rádio Grenal. Você acompanha o jogo através do FM 95,9, site oficial e aplicativo móvel.

Voltar Todas de Esporte

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário