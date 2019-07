O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, do governo do RS, permite que os usuários encontrem o menor preço de um produto em mais de 300 mil estabelecimentos credenciados no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). Gasolina (9.595 pesquisas) é o produto mais pesquisado, seguida pela cerveja (4.499 pesquisas) e pelo leite (4.165).

