Gaúcho Herik Machado conquista título inédito em campeonato de golfe na Argentina

O gaúcho Herik Machado brilhou mais uma vez na Argentina ao conquistar neste sábado o título do 58º Campeonato Nacional por Golpes 2017, uma das principais competições amadoras do país vizinho, disputada na modalidade stroke play. Em 2016, ele já havia conquistado o título do outro mais importante torneio de golfe da Argentina, o Campeonato Argentino de Aficionados, disputado na modalidade match play.

Ao enriquecer seu currículo com mais esse título, Herik, que é o número 1 do ranking amador brasileiro, se firma definitivamente como um dos melhores e mais respeitados golfistas amadores da América do Sul.

Herik totalizou 271 tacadas, ou 17 abaixo do par do Golf Club Argentino, com parciais de 67/67/70/67. O brasileiro conquistou o título com uma vantagem de oito tacadas em relação ao vice-campeão, o colombiano Camilo Aguado Ocampo, que totalizou 279.

“Estou muito feliz e gostaria de agradecer muito o apoio da Confederação Brasileira de Golfe e do Belém Novo Golf Club”, disse ele, que se tornou o primeiro brasileiro a vencer o Nacional por Golpes da Argentina em 58 edições.

Herik e o carioca Daniel Ishii, que ficou em 20º lugar no torneio, viajaram com o apoio da CBG e do Comitê Olímpico do Brasil, com recursos da Lei Agnelo Piva.

Na semana passada, os dois formaram a dupla vice-campeã do 22º Torneio Internacional por Equipes, que aconteceu em paralelo à Copa Juan C. Tailhade, disputada no Los Lagartos Country Club, também na Argentina.

Herik foi também vice-campeão na disputa individual. O time brasileiro somou 572 tacadas, contra 556 do Canadá, que venceu o torneio.

A anfitriã Argentina ficou em terceiro, com 578. Os dois torneios valeram pontos para o ranking mundial (WAGR, na sigla em inglês).

