Geladinho? Marca de roupas íntimas lança cueca refrigerada

Geladinho? É assim que os homens poderão começar a se sentir. Uma marca de roupas íntimas encontrou uma maneira de refrescar a parte do corpo que quase nunca está descoberta com cuecas refrigeradas. Com comercialização online, a empresa promete entregar ao cliente “roupas íntimas refrigeradas com apoio científico”. O segredo são bolsas de gelo colocadas estrategicamente entre duas camadas de tecido da cueca, em uma espécie de bolso.

Segundo marca, a intenção não é apenas aliviar o calorão, mas também ajudar na fertilidade a partir do resfriamento dos testículos. Mas o cliente precisará desembolsar cerca de R$ 270 por um kit com dois pares de cuecas boxer de algodão e três bolsinhas para congelar.

A empresa oferece também a opção de calcinhas refrigeradas e, tanto a versão masculina quanto a feminina divide opiniões nos comentários do site que comercializa os produtos. Enquanto alguns elogiam as peças pelo conforto, outros dizem que o frescor não dura tanto tempo quanto desejavam.

