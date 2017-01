Gêmeos nascem com intervalo de dois minutos em anos diferentes nos Estados Unidos

Os dois meninos são gêmeos, mas nasceram em dias e anos diferentes. No Estado americano de Utah, James Criddle nasceu às 11h59 do dia 31 de dezembro. Seu irmão, Matthew Criddle, chegou ao mundo à 0h01 da madrugada no dia 1 de janeiro.

Os dois nasceram com uma cesariana de emergência, de acordo com o Davis Hospital and Medical Center, onde ocorreu a operação. A mãe, Huyen Nguyen, deveria ter entrado em trabalho de parto apenas em 4 de fevereiro, mas começou a sentir as contrações no churrasco do réveillon.

James pesava 2,26 quilos quando nasceu, enquanto Matthew estava com 2,49 quilos. O pai Nick Criddle disse que Matthew era maior e estava sempre se movimentando, enquanto James sempre foi mais tranquilo durante a gestação. “Estamos satisfeitos que ele [James] é o irmão mais velho e poderá orientar o mais novo.”

