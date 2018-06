General Mourão assume presidência do Clube Militar

Gaúcho de Porto Alegre, o ex-comandante Militar do Sul, general Hamilton Mourão assume a presidência do Clube Militar na próxima terça-feira para um mandato que vai até 2020. O Clube Militar tem sido um porta-voz do pensamento dos militares. Atualmente na reserva, o general Mourão ficou conhecido pelas declarações defendendo uma intervenção militar. Filiado ao PRTB, ele lidera um grupo, apenas de militares, que pretendem se candidatar nas eleições de outubro.

A delação de Palocci tira o sono de Lula e Dilma

Embora sob sigilo, a delação do poderoso ex-ministro da Casa Civil e da Fazenda Antonio Palocci, homologada ontem pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tem revelações explosivas sobre as relações dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff com as propinas da empreiteira Odebrecht. Pelo relator da Operação Lava-Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Pedro Gebran Neto. O curioso é que a Lei 12.850, das colaborações ou delações premiadas, foi editada em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff.

Boa notícia para os queijos coloniais

Foi publicada ontem no Diário Oficial a nova regulamentação dos queijos artesanais. O novo regulamento facilita e desburocratiza a comercialização de queijos artesanais, em vários Estados brasileiros.

Brasil pode rever abertura de free shops

A notícia pode jogar água fria nos projetos de abertura de free shops de fronteira: Brasil e Argentina começaram a estudar a conveniência de rever o bloqueio à instalação de indústrias automobilísticas fora de suas fronteiras. E num segundo momento, o governo brasileiro deve rever sua política de abertura de lojas francas (free shop), para não afetar o comércio na fronteira com os sócios do Mercosul. Tudo para facilitar o acordo com a Europa até dezembro.

Greenpeace assume ação terrorista

O Greenpeace perdeu pontos na sua imagem internacional: assumiu ter deixado uma pasta contendo um suposto artefato explosivo na Câmara dos Deputados. Após, verificou-se tratar-se de um alarme de moto no plenário 6 da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 20, onde era realizada uma reunião para discussão do projeto que altera as regras para registro, comercialização e uso de agrotóxicos no País.

A força dos planos de saúde

A liminar que fixava o teto para o reajuste de mensalidades de planos de saúde individuais foi suspensa pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O desembargador Nelton dos Santos acatou o recurso que havia sido interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. No dia 14, a 22ª Vara Cível Federal de São Paulo havia fixado liminarmente um teto de 5,72% para o reajuste de planos individuais para o período de 2018-2019.

Banrisul confirma adiamento da venda de ações

A Banrisul Cartões preferiu agir com prudência, e suspendeu por ora, o IPO (oferta de ações) que faria ao mercado com a meta de alcançar uma avaliação de cerca de R$ 3 bilhões. Em menos de uma semana, outras três empresas, a Bunge Açúcar e Bioenergia, a Multilaser e o banco digital Agibank já haviam decidido postergar o IPO por conta do atual cenário de instabilidade do mercado.

Deixe seu comentário: