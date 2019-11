Giovanna Ewbank abre o seu novo closet e mostra sua coleção de roupas e sapatos

Giovanna Ewbank fez um vídeo especial em seu canal no YouTube para exibir o novo closet, que faz parte também da nova casa onde vive com seu marido, o ator Bruno Gagliasso. “Esse é meu closet da casa nova e vou fazer um tour aqui para vocês e mostrar um pouquinho de como as coisas estão agora”, conta a apresentadora, que percorre todo o closet mostrando caixas de biquínis, chapéus, vestidos, blusas, sapatos e mais. “Eu sou a louca do biquíni, do chapéu, sapato e das bolsas. Porque eu acho que acessório é tudo!”, afirma.

No ‘tour’ pelo closet, ela começa mostrando mais de dez caixas onde guarda suas roupas de banho. “Eu tenho algumas caixas, que estão aqui em cima, com biquínis e maiôs que eu já usei muito. E aqui são as caixas de biquínis que eu uso ultimamente. Eu sou louca por chapéus também, tenho vários modelos.”

Em seguida, Giovanna prova que sua organização está em dia: “Aqui estão os macacões curtos, depois os compridos, as malhas – porque no Rio de Janeiro a gente usa muita malha, né? – os vestidos longos e os vestidos compridos. Tudo organizadinho como uma boa o quê? Virginiana”, brinca.

Quando chega aos sapatos, a apresentadora mostra nada menos do que um espaço exclusivo para os diversos pares, com duas fileiras dedicadas às botas. “Acho que não conheço ninguém que gosta mais de bota do que eu. Essa daqui eu comprei na minha última viagem, para Johanesburgo. Onde eu vou usar, não sei, né? Porque é um pouco extravagante”, afirma, mostrando um par de botas de cano alto, salto fino e brilhante.

Muitas das peças, conta a apresentadora, foram adquiridas em brechós, inclusive de outros países. “Eu sou a louca dos brechós!”. Como ela mesma define, Giovanna prefere roupas que tenham “personalidade”, sempre com um detalhe diferente de peças comuns.

Ela mostra mais acessórios, como cintos, bolsinhas, óculos e revela que deixa o closet aberto para as amigas fazerem uma ‘caça ao look’ de vez em quando. “Todas as minhas amigas vêm aqui e pegam look, sapato, acessório… é como se fosse um brechó da Gioh. Inclusive eu estou com um sapato aqui da Bruna Marquezine. Ela está com uma calça minha e eu estou com o sapato dela”, revela.