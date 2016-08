Giovanna Ewbank conta que é a “carrasca” na criação da filha de 2 anos, enquanto o marido, Bruno Gagliasso, só faz brincadeira

Bruno Gagliasso e a mulher, Giovanna Ewbank, estão cada vez mais derretidos com a nova herdeira do casal, a pequena Chissomo, chamada de Titi, de 2 anos, adotada por eles há quase dois meses. “Só quero ficar em casa com ela, cuidando. Hoje, não sou o principal, o principal é ela. Estou em segundo plano”, conta a loira sobre a criança, nascida no Malauí, na África.

Giovanna explica que nunca pensou em ser mãe, que na verdade pensava em adiar a maternidade. Mas a chegada de Titi aflorou o sentimento materno e mudou toda a rotina da família. Giovanna tem a incumbência de fazer o papel de “durona” na criação da filha. Bruno logo confessa: “Eu não consigo”. E a mulher abre o jogo: “Ele só faz brincadeira e eu sou a carrasca”. Bruno frisa: “Mentira, é uma ótima mãe”.

O casal mostra interação até na escolha das roupas da filha. Dia desses, enquanto estava trabalhando em São Paulo, Giovanna levou um susto ao receber no celular uma foto da filha toda arrumadinha. “Eu falei: ‘Quem colocou a roupa nela?’ Está tão linda. Ele que colocou, é um pai maravilhoso. Se ele pudesse, compraria o mundo para ela.”

Fora da TV desde julho, quando terminou o contrato com o “Vídeo Show”, da Globo, Giovanna tem também se dedicado ao portal Gioh.com.br. “Lancei esse site especialmente porque estou em casa, conseguindo ler, fazer pesquisas, escrever. Conto sobre experiências da minha vida, de outras pessoas, moda, beleza, viagem”, explica.

Entre uma postagem e outra, a mamãe de primeira viagem não se cansa de babar a cria. Para ela, todos os momentos são emocionantes. “A gente fica babando por qualquer coisa. Um suspiro e a gente baba. Então, é tudo novo para a gente, para ela e todos ao redor”. E qual foi a primeira palavra que a menina falou? “Papai”, lembra Giovanna. “É a melhor coisa do mundo, indescritível”, festeja Bruno. (Gabriel Sobreira/AD)

