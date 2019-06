“God Control”: Madonna lança clipe pedindo controle de armas

Liberado nesta quarta-feira (26), o vídeo-manifesto tem pouco mais de 8 minutos e apresenta um retrato perturbador e infelizmente real da violência provocada por armas de fogo. No início do clipe, após uma mensagem forte sobre o tema, a cantora aparece teclando em uma máquina de escrever e começa a digitar a letra da música, que traz uma forte crítica às políticas de armamento dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo em que escreve, “Madame X” escuta o noticiário, que traz as últimas atualizações de um massacre, onde são mostrados flashes com imagens de pessoas sendo atingidas por tiros – incluindo uma versão da própria Madonna.

Com direção de Jonas Akerlünd, o vídeo apresenta fortes referências à famosa boate Studio 54 e ao massacre da boate Pulse, em Orlando. Em 2016, o atentado matou cerca de 50 pessoas e deixou outras 53 gravemente feridas. O espaço era frequentado majoritariamente pelo público LGBTQ+.

Confira:

