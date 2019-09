Com o objetivo de implementar uma agenda estratégica de gestão de pessoas no governo do Estado, o Qualifica RS concluiu, nesta segunda-feira (2), o primeiro processo inovador de seleção de profissionais por meio de metodologia baseada em competências. Em solenidade no Palácio Piratini, foram entregues os certificados aos 36 selecionados dentre mais de 4 mil candidaturas.