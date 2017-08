Governo estuda abertura de capital e privatização dos Correios, diz ministro

O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, Gilberto Kassab, afirmou nesta quinta-feira (31) que o governo federal está estudando uma solução para a crise enfrentada pelos Correios. Segundo ele, entre as propostas que estão sendo discutidas está a abertura de capital da estatal e a privatização.

Kassab declarou que qualquer solução para os Correios deve ser feita com “cuidado”. “Defendo também que os Correios tenham um tratamento diferenciado. É uma das empesas mais estimadas pelos brasileiros”, disse.

Em grave crise, os Correios acumulam prejuízo de mais de R$ 4 bilhões nos últimos dois anos. Para reduzir os gastos, a estatal fez uma reestruturação interna, reduziu cargos de chefia e abriu três rodadas do PDI (Plano de Desligamento Incentivado).

Audiência

As dificuldades enfrentada pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados no dia 17 de agosto. Entre os participantes do evento estavam o presidente dos Correios, Guilherme Campos, e o presidente da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores e Trabalhadoras dos Correios, José Aparecido Gimenes Gandara.

Campos declarou que a situação da empresa é extremamente delicada. Segundo ele, em consequência das transformações mundiais, todas as empresas postais tiveram que praticar medidas de reestruturação. “Os Correios nasceram há 354 anos para atender essa forma de comunicação. Diante da nova realidade, uma nova empresa precisa ser preparada e adaptada. É isso que estamos fazendo com profundas transformações na sua atividade e na sua estrutura, com ações de contenção de despesas e economia”, declarou.

Campos afirmou que, particularmente, não considera que a privatização dos Correios seja o caminho a ser percorrido. Entretanto, destacou que se trata de uma opção do governo e que, portanto, cabe a Temer definir se a privatização será a escolha para enfrentar a crise dos Correios.

Política industrial