Governo Michel Temer se mostrou disposto a desmontar os privilégios dados a alguns movimentos sociais

O governo de Michel Temer tem se mostrado disposto a desmontar o tratamento privilegiado que os governos petistas deram a alguns movimentos sociais. Foram anunciadas, por exemplo, mudanças no programa de reforma agrária. Mas é preciso que o esforço chegue às cidades, como no programa Minha Casa, Minha Vida Entidades.

Entre as alterações prometidas pelo governo federal no programa de reforma agrária está a exclusão de intermediários no processo de seleção das famílias a serem beneficiadas pelo programa. A medida interrompe a prática estendida nos governos petistas de dar a movimentos sociais o controle do acesso a políticas sociais.

Na política habitacional, pela qual o governo Lula criou a modalidade Entidades, oferecendo moradias a famílias organizadas por cooperativas e associações, o governo quer a garantia de que os selecionados para receber residências terão como base critérios técnicos, e não político-ideológicos.

