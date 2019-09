Grazi Massafera e Caio Castro teriam trocado beijos em festa de Luciano Huck

Pode estar pintando um novo casal global… Caio Castro e Grazi Massafera teriam trocado beijos no aniversário de 48 anos de Luciano Huck, que reuniu diversos famosos na casa do apresentador, no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (3). Os dois, que estão solteiros, teriam trocado beijos na pista de dança, nem um pouco preocupados em serem vistos. Após a festa, que durou até 1h da madrugada, eles teriam deixado o local separados. Os dois já trabalharam juntos em alguns eventos, como, por exemplo, no lançamento de uma linha de celular, em 2015.

Entre os famosos que passaram pela casa de Huck e Angélica estão Juliana Paes, Daniella Sarahyba, Fernanda Souza, Thiaguinho, Márcio Garcia, Lulu Santos, Boninho, Ana Furtado, João Vicente de Castro, Preta Gil, Murilo Benício, entre outros.

O último namoro público de Grazi foi com o advogado Patrick Bulus, com quem terminou no início deste ano. Eles teriam iniciado o romance em 2016, tendo passado alguns meses separados em 2018. Já Caio Castro não costuma falar publicamente sobre seus relacionamentos. No ano passado, houve rumores de que estaria namorando a modelo Mariana D’Ávila, o que não chegou a ser confirmado por ele.