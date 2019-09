Grêmio aguarda exames para saber grau de lesão de Leonardo Gomes; Léo Moura segue de fora por mais duas semanas

*Valéria Possamai

O Grêmio conta com dois problemas em sua lateral-direita. Dois dos principais jogadores que atuam na posição estão no Departamento Médico. O caso que gera mais preocupação é o de Leonardo Gomes. O jogador sofreu uma entorse na partida contra o Athlético-PR e aguarda os resultados de exames para analisar o grau da lesão.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, a comissão médica do clube aguarda o diagnóstico dos exames de imagens realizadas no joelho direito de Leonardo. Mas como havia muito sangue no local, talvez seja necessário um complemento dos exames. Mas em uma análise inicial, não está descartado que seja necessário uma intervenção cirúrgica.

No caso de Léo Moura, que não desde o dia 17 de agosto, na partida contra o Palmeiras, pelo Brasileirão, gera cuidados por mais alguns dias. O jogador teve uma distensão de grau 2 na coxa direita e permanecerá em recuperação por pelo menos mais duas semanas.

Com a baixa dos dois jogadores da função, Rafael Galhardo é o único atleta da posição, neste momento.

Além dos laterais, Maicon também segue em recuperação. O volante está em tratamento por conta de dores na panturrilha.

Assim, os três já são baixas certas para o próximo compromisso do time, contra o Cruzeiro, neste domingo, às 11h, no Mineirão.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

