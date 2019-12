Grêmio Grêmio analisa meia do Athletico-PR, mas negócio envolvendo Ferreira é rechaçado

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Matheus Rossetto volta aos planos do tricolor como uma mais opção para as posições de Maicon e Matheus Henrique. Foto: (Miguel Locatelli/Site Oficial) Foto: (Miguel Locatelli/Site Oficial)

O Grêmio segue de olho de mercado de transferências em busca novas contratações. O tricolor avalia a contratação de Matheus Rossetto, jogador de meio-campo do Athletico-PR. O atleta, que já esteve no radar da direção em maio deste ano, volta aos planos do tricolor como uma opção a mais para as posições de Maicon e Matheus Henrique.

De acordo com as informações da Rádio Grenal, para efetuar o negócio, o clube paranaense contatou em busca de negócio por Ferreira, atacante destaque da base do Grêmio. Mas a saída do jogador de 22 anos foi rechaçada por seu Staff.

Aos 23 anos, Rossetto tem contrato com o Athletico até dezembro de 2021. Neste ano, atuou em 10 jogos e marcou um gol.

