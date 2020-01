Grêmio Grêmio anuncia a contratação do meia Thiago Neves, ex-Cruzeiro

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Jogador assina contrato por doze meses Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Logo no início da manhã desta segunda-feira, o Grêmio anunciou a contratação de Thiago Neves. O meia, ex-Cruzeiro, assina contrato por doze meses. O jogador desembarca ainda hoje em Porto Alegre.

Aos 35 anos, Neves chega com um pedido do técnico Renato Portaluppi. Os dois mantém uma boa relação e já trabalharam juntos pelo Fluminense. Ainda no final de semana, em entrevista ao comentarista Walter Casagrande, o jogador falou sobre o carinho pelo comandante gremista e sobre a vontade de atuar pelo clube gaúcho: “Não é porque a gente gosta do Renato que a gente vai forçar uma barra de ir pro Grêmio. Quem não gostaria de jogar no Grêmio na fase que o Grêmio tá vivendo?”.

Em seu currículo, o meia acumula passagens pelo Paraná, onde iniciou sua trajetória profissional, além de Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, Hamburgo, da Alemanha, e o Al-Hilal da Arábia Saudita. Soma ainda passagem pela Seleção Brasileira conquistando a medalha de bronze dos jogos olímpicos de 2008.

O novo reforço chega a capital gaúcha ainda hoje para realizar exames. A apresentação oficial irá ocorrer nos próximos dias.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

