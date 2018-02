Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentam neste sábado na Arena tentando subir na tabela

Tentando sair da parte debaixo da tabela, Grêmio e Novo Hamburgo entram em campo pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, neste sábado, às 19h, na Arena. A partida terá transmissão ao vivo pela Rádio Grenal (95.9 FM ou www.radiogrenal.com.br).

O confronto deste sábado é de extrema importância para ambos os times. De um lado, a equipe porto-alegrense (que nesta semana levantou a taça de bicampeão da Recopa Sulamericana) amarga a lanterna, com apenas quatro pontos, e precisa urgentemente subir de posição nesta e nas próximas três rodadas.

Apesar do risco de um inédito rebaixamento regional ainda assombrar o Mosqueteiro, não está descartada a hipótese de que Renato coloque em campo um time misto ou mesmo com reservas – ele mantém o mistério sobre a escalação.

No time do Vale do Sinos, a situação também não é das melhores. Campeão Gaúcho do ano passado, o clube treinado por Beto Campos ocupa o décimo (antepenúltimo) lugar na tabela, com seis pontos, e também depara com o risco de descer para a Divisão de Acesso.

Ficha técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor, Bressn, Paulo Miranda, Madson, Marcelo Oliveira, Michel, Jailson, Everton, Thonny Anderson, Ramiro, Jael.

Novo Hamburgo – Beto Campos

Michel Alves, Júlio Santos, Roberto Dias, Assis, Bindé, Diogo Oliveira, David, Zotti, Juninho, Ricardo Lobo, Jean Silva.

Arbitragem

Leandro Pedro Vuaden, auxiliado por Leirson Peng Martins, Fabricio Lima Baséggio. Antônio Augusto Mayer Barreto é o 4ªárbitro.

