Grêmio encaminha renovação com Everton até 2023

*Valéria Possamai

Principal jogador do Grêmio na temporada, Everton está em vias de acertar sua renovação com o clube por mais uma temporada. Direção e representantes do jogador discutem alteração no valor da multa rescisória.

Com o novo contrato, o camisa 11 receberá aumento salarial. Além do aumento do vínculo, até então válido até o final de 2022, está sendo debatida a alteração com relação as cifras da multa rescisória do atleta, que atualmente está em € 80 milhões de euros.

Destaque com a Seleção Brasileira na disputa e conquista da Copa América, Cebolinha teve a saída cogitada nesta janela de transferência. Mas as especulações e investidas de clubes europeus não agradaram pelos valores. E, o atacante seguiu em Porto Alegre. Napoli, da Italia, Atlético de Madrid, da Espanha, foram alguns dos nomes interessados no jogador gremista, que chegou a receber propostas oficiais do Beijing Guoan, da China, e Milan, da Itália.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

