Grêmio goleia Juventude e está praticamente confirmado na semifinal do Gauchão

Por Isadora Aires

A partida entre Grêmio e Juventude começou às 16h deste domingo (24), válida pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. A bola rolou no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, casa do Ju.

Desde o início do jogo, a equipe do Grêmio foi mais ofensiva e levou perigo à defesa do Juventude. A primeira chance de gol foi do Tricolor, com André, aos 10 minutos do primeiro tempo. O goleiro do Ju, Marcelo Carné, defendeu.

Aos 17 minutos, Vidal, do time caxiense, perdeu uma chance clara de gol, chutando a bola para fora e dando o tiro de meta para a equipe do Grêmio. Logo depois, aos 19 minutos, Genilson, do Juventude, fez uma fortíssima entrada em Pepê e foi imediatamente expulso da partida, levando cartão vermelho do árbitro Leandro Vuaden.

Aos 23, outra grande defesa de Marcelo Carné: Luan quase completou. No mesmo minuto, depois de uma cobrança de escanteio, Marcelo Oliveira marcou, acabando com um jejum de quase três anos sem fazer gols pelo Tricolor. 1 a 0 para o Grêmio. No final do primeiro tempo, aos 44 minutos, Vidal, do Juventude, levou perigo a grande área do Grêmio, mas Paulo Victor defendeu.

Logo no início da etapa complementar, a equipe do Tricolor se mostrou muito superior a do Juventude. Aos 6 minutos, Thaciano aumentou: com passe de André, 2 a 0 para o Grêmio. Pouco depois, aos 11, Luan cobrou uma falta por cima da barreira e cresceu a vantagem para o time de Porto Alegre: 3 a 0. Aos 17 minutos, mais um dele: de rebote, depois de jogada de Alisson, Luan marcou 4 a 0 para o Tricolor.

O Juventude até tentou, mas não levou grandes perigos ao Grêmio. A equipe de Renato Gaúcho se manteve, durante todo o jogo, mais ofensiva e dando trabalho a defesa do time alviverde, que estava prejudicada desde o primeiro tempo pela expulsão do zagueiro Genilson. Aos 25 minutos, Marcelo Carné fez mais uma defesa milagrosa em jogada de Diego Tardelli, que tentou marcar de cabeça. André, aos 34, também perdeu a chance de aumentar para o Tricolor, chutando acima da goleira.

Chegando nos últimos minutos de jogo, aos 38, Paulo Victor fez duas defesas “milagrosas” em uma jogada de Breno, que poderia ter diminuído a vantagem do Tricolor. Aos 40 minutos, a equipe do Grêmio seguiu atacando e Felippe, lateral do Juventude, tentou impedir o gol mas acabou marcando, contra. 5 a 0. No fim, aos 43, Diego Tardelli ainda completou a vitória com um “golaço”: o primeiro dele no Grêmio, com passe de Luan, de fora da área. 6 a 0 para o Tricolor. O árbitro Leandro Vuaden encerrou o jogo aos 45 minutos, sem acréscimos.

Apesar do primeiro tempo fraco, Luan se destacou no segundo, dando um tempo às críticas que vinha recebendo da torcida gremista e afirmando-se como o artilheiro da equipe na temporada. O time do Grêmio volta a enfrentar o Juventude na quinta-feira (28), às 19h15, na Arena do Grêmio, e já está com “os dois pés” na semifinal do Campeonato Gaúcho.

