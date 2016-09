Grêmio inicia clássicos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil nesta quarta

O Grêmio tem desafio difícil contra o Palmeiras às 21h45min desta quarta-feira (28), na Arena. Os dois clubes se enfrentam pelo compromisso de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Renato Portaluppi tenta esconder a escalação. No treinamento da véspera do jogo, o comandante fechou os portões para a imprensa.

Edílson e Kannemann retornam depois de cumprirem suspensão no duelo anterior do Campeonato Brasileiro. Maicon, lesionado, desfalca o Tricolor. Jaílson deve aparecer na vaga do capitão.

Já o atual campeão da Copa do Brasil é o Palmeiras, que eliminou o Botafogo-PB nas oitavas de final, após vencer por 3 a 0 em casa e perder por 1 a 0 em João Pessoa. O Verdão também lidera o Brasileirão. A tendência é que o treinador Cuca escale força máxima para o duelo contra o Grêmio. Dudu e Gabriel Jesus formam o ataque palmeirense.

Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Jaílson, Pedro Rocha, Douglas e Luan; Henrique Almeida. Técnico: Renato Portaluppi.

Palmeiras: Jailson; Fabiano, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Gabriel, Tchê Tchê e Moisés; Roger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus. Técnico: Cuca.

Local: Arena do Grêmio. Quando: Quarta-feira. Horário: 21h45min. Arbitragem: Claudio Francisco Lima e Silva (SE), com Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR). Na TV: RBS TV, ESPN Brasil e SporTV.

