Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

A direção tem observado o nome de Vanderlei, mas ainda não encaminhou nenhuma proposta oficial Foto: (Ivan Storti/Santos FC) Foto: (Ivan Storti/Santos FC)

Uma das posições buscadas pelo Grêmio no mercado é de um goleiro. Contudo, o tricolor tem esbarrado em opções para contratações. A direção tem observado o nome de Vanderlei, do Santos, mas ainda não encaminhou nenhuma proposta oficial.

Mesmo com o opções no elenco, o entendimento da direção é de que há necessidade de um reforço. Paulo Victor, titular em 2019, sofreu com críticas por parte da torcida por conta de algumas atuações.

A expectativa dos gremista é por ver a titularidade de Phelipe Megiolaro. O goleiro da equipe de aspirantes e da seleção brasileira de base atuou apenas em dois jogos como titular na equipe principal em 2019. A tendência é que o arqueiro receba mais oportunidades nesta temporada, mas ficará de fora do início da pré-temporada para servir à amarelinha, assim como, Matheus Henrique e Pepê também convocados.

Além dos dois nomes, Júlio César e Brenno também fazer parte das opções de Renato Portaluppi. Mas Júlio César pode deixar o clube, sendo utilizado como moeda de troca.

Desbancado por Everson no Santos, o goleiro Vanderlei é um dos nomes observados pelo Grêmio. O arqueiro atou apenas em 26 jogos em 2019, ficando na maior parte da temporada no banco de reservas. Sua última partida ocorreu em maio em partida contra o Inter, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador também não deve ser aproveitado em 2020. O novo técnico do peixe Jesualdo já deu indicativos que seguirá com o atual titular na meta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

