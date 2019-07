Grêmio tem apresentação de David Braz e retorno de Diego Tardelli

Após o empate diante do Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio se prepara para o retorno ao Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, no próximo sábado (13). E pelo treinamento desta quinta-feira (11), o técnico Renato Portaluppi poderá ter o reforço de Diego Tardelli no jogo.

Em recuperação, os jogadores que atuaram contra o Bahia permaneceram no vestiário, fazendo trabalhos na academia e nas piscinas. Alguns também correram. No gramado, quem não jogou participou de um treinamento técnico com dois times, em campo reduzido. Diego Tardelli, recuperado de uma gastroenterite, movimentou-se sem restrições – indicando que pode atuar contra o Vasco da Gama. Luan e Pepê, que entraram no último jogo, também treinaram no campo.

Outra atração desta quinta-feira foi a apresentação do zagueiro David Braz. Inscrito na CBF, o defensor de 32 anos foi apresentado, vestiu a camisa tricolor e concedeu entrevista coletiva ao lado do diretor de futebol Deco Nascimento. David Braz chega da Turquia, onde defendeu o Sivasspor emprestado pelo Santos. O vínculo com o Grêmio é até dezembro de 2021.

O grupo começou a concentração já nesta noite desta quinta e volta ao CT na manhã desta sexta-feira (12). A retomada do Campeonato Brasileiro será às 17h deste sábado, na Arena.

Felipe Vizeu

Após a entorse no joelho esquerdo, o atleta Felipe Vizeu foi submetido a exames de imagem e foi constatada uma luxação patelar com ruptura do ligamento femoropatelar acrescida de uma lesão condral na região patelar. O atacante passará por uma artroscopia nos próximos dias.

