A pesquisa apontou ainda que o percentual de brasileiros otimistas com o quadro econômico para 2020 é de 72%, contra 61% que esperavam um ano antes um cenário melhor para 2019. Ainda assim, a maioria se mantém otimista. Já 19% acreditam em um ambiente igual e apenas 12% pior.

Para os que têm boas expectativas, as razões apontadas são o sentimento de que as coisas podem melhorar apesar dos problemas (60%), a confiança de que haverá uma recuperação econômica (48%) e a expectativa de que o governo irá fazer as reformas que o País precisa (26%).