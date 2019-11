Magazine Morre aos 60 anos, nos Estados Unidos, Gugu Liberato

22 de novembro de 2019

Gugu sofreu uma queda em sua casa, nos Estados Unidos. Foto: Divulgação Gugu sofreu uma queda em sua casa, nos Estados Unidos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A família do apresentador Gugu Liberato, de 60 anos, comunicou, nesta sexta-feira (22), a sua morte em um hospital em Orlando, nos Estados Unidos, onde estava internado após sofrer um acidente na casa onde mora, no estado da Flórida. Ele estaria trocando o filtro de um ar-condicionado quando caiu.

Segundo comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, Gugu sofreu o acidente na quarta-feira (20), e ficou internado desde então na Unidade de Terapia Intensiva. Inicialmente o período de observação seria de dois dias. A família chegou a pedir a um médico brasileiro para acompanhar o caso.

Repercussão

Vários artistas, amigos e apresentadores lamentaram a morte do apresentador Gugu Liberato.

A apresentadora Angélica foi uma das famosas que lembraram a história de Gugu na TV e lamentou sua partida. “Quantos momentos lindos juntos, querido @guguliberato. Sempre tão carinhoso e amigo. Você faz parte da minha história e da história da TV brasileira, dos programas de auditório”, escreveu.

Ana Maria Braga, que já havia pedido orações durante seu programa após a notícia da internação, afirmou estar muito triste. “Muito triste, eu lamento a sua partida”, escreveu a apresentadora.

Luciano Huck também manifestou sua tristeza: “Vá em paz, querido Gugu. Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como espectador. O Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da TV brasileira”, postou.

O presidente Jair Bolsonaro também se posicionou lamentando a morte do apresentador. “O País perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos”.

Confira a nota de falecimento divulgada na sexta-feira:

“NOTA DE FALECIMENTO

Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato (Gugu Liberato), aos 60 anos, em Orlando, Florida, Estados Unidos.

Nosso Gugu sempre viveu de maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos. E assim foi até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro.

Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de quatro metros quando fazia um reparo no ar condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Health Medical Center, onde permaneceu na Unidade de Terapia Intensiva, acompanhado pela equipe médica local.

Na admissão deu entrada em escala de Glasgow de 3 [usada para medir a consciência e a evolução das lesões cerebrais em um paciente] e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Prof. Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

Ainda não temos detalhes sobre o traslado para o Brasil. Informações sobre velório e sepultamento serão passadas assim que tudo estiver definido.

Ele deixa três filhos, João Augusto de 18 anos e as gêmeas Marina e Sophia de 15 anos.

Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos.

Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças – que são muitas – e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz.

Familiares e funcionários”

Trajetória de Gugu

Filho de portugueses, Gugu Liberato nasceu em São Paulo em 10 de abril de 1959 e, antes de iniciar a carreira televisiva, chegou a começar o curso de Odontologia.

Chamado por Silvio Santos para ser apresentador no SBT, Gugu inicialmente assumiu o programa “Sessão Premiada”, em 1981. No ano seguinte, ele passou a comandar as noites de sábado na emissora à frente do “Viva a Noite”, que o consagrou no posto de comunicador.

Nesse meio tempo, o apresentador chegou a deixar a emissora do dono do Baú pela Globo, mas acabou voltando para ao SBT com mais espaço e salário maior.

Em 1993, Gugu ganhou o “Domingo Legal”, grande sucesso da década de 1990 nas tardes do SBT – e também concorrente direto do “Domingão do Faustão”, de Fausto Silva.

Em 2009, o apresentador deixou o SBT rumo a RecordTV, ainda chamada de Rede Record. Lá, o comunicador estreou um programa nos moldes do dominical do SBT, chamado “Programa do Gugu”.

Em 2018, Gugu assumiu como titular do Power Couple Brasil e comandou a estreia do programa Canta Comigo. A segunda temporada ainda está no ar na emissora, com final prevista para 4 de dezembro. A atração já foi totalmente gravada.

