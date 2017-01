Hacker pega 9 meses de prisÃ£o por vazar fotos de famosas nuas

O hacker Edward Majerczyk, de 29 anos, foi condenado a nove meses de cadeia por invadir contas e acessar fotos íntimas de cerca de 30 famosas. Na lista, nomes como Jennifer Lawrence, Rihanna, Ariana Grande, Kate Upton, Kirsten Dunst e Lea Michele.

De acordo com o jornal New York Daily News, a sentença de Edward foi determinada na terça-feira (24), com invasão de privacidade de fotos e vídeos íntimos das vítimas. Ele ainda foi obrigado a pagar US$ 5.700 de acompanhamento psicológico gasto por uma das vítimas.

O acusado é apontado como o grande chefe de um esquema que acessou mais de 300 e-mails e contas de terceiros, mas foi inocentado de vender ou publicar o material na web. Thomas Needham, advogado de defesa de Edward disse ao juiz que seu cliente “estava sofrendo de depressão e buscava sites e salas de bate-papo pornográficos para preencher o vazio e desapontamento de sua vida”.

