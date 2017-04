Hamilton vence com tranquilidade o GP da China de Fórmula 1

O britânico Lewis Hamilton não teve dificuldades para conquistar a sua primeira vitória na temporada 2017 da Fórmula 1. Na madrugada deste domingo (09), o piloto da Mercedes largou na pole position e venceu o GP da China, em Xangai.

Hamilton largou bem, conteve as poucas investidas que sofreu durante a corrida e, com tranquilidade, ultrapassou a linha de chegada na primeira posição. O britânico voltou a mostrar que não será fácil competir com a Mercedes. Com a vitória, Hamilton empatou com Sebastian Vettel na primeira posição do Mundial de Pilotos.

O alemão da Ferrari largou na segunda colocação e teve que suar para terminar a corrida na mesma posição. No GP da China, Vettel chegou a cair para a décima posição e travou duas grandes batalhas, com Raikkonen e Verstappen. Já o seu companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen, foi o quinto colocado.

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, largou na 17ª posição, depois de sofrer problemas mecânicos em seu carro no treino classificatório, e mostrou que realmente é uma das principais revelações do automobilismo nos últimos anos. Com a pista molhada, ele ultrapassou 14 adversários e terminou a corrida na terceira colocação.

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, largou na sexta colocação, mas acabou o GP da China na 14ª posição, sem pontuar. A próxima etapa da Fórmula 1 será realizada no Bahrein, em 16 de abril. Confira abaixo o resultado do GP da China:

