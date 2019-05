Homem ataca edifício e deixa 11 mortos na Virgínia, Estados Unidos

Um tiroteio ocorrido nesta sexta-feira (31), deixou 11 mortos de acordo com a polícia de Virginia Beach, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. O ataque ocorreu em um edifício do centro municipal da cidade. As autoridades informaram, no Twitter, que detiveram um suspeito e acreditam que não haveria mais atiradores. Ainda assim, a área foi evacuada e vedada.

ACTIVE SHOOTER SITUATION-municipal center, building 2. Multiple injuries. At this time it is believed that only 1 shooter, and they have been taken into custody. More to follow — Virginia Beach PD (@VBPD) May 31, 2019

A polícia está à procura de vítimas. Segundo o porta-voz do sistema de saúde de Sentara, seis pacientes foram levados para hospitais na região.

Segundo informações, o atirador seria um ex-funcionário que havia sido demitido. A polícia acredita que o suspeito atuava sozinho.

O governador da Virgínia, Ralph Northam, garantiu, no Twitter, que a sua equipa estava “a monitorizar ativamente a situação” e pediu ao público para se evitar a zona e “seguir todas as instruções das autoridades”.

My team and I are actively monitoring the situation in Virginia Beach. Please stay away from the area and follow all instructions from law enforcement. — Ralph Northam (@GovernorVA) May 31, 2019

