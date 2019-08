Homem troca tiros com a BM e é preso dentro de ônibus na capital

Um tiroteio assustou os moradores do bairro Cascata, na zona Sul de Porto Alegre,na noite desta quarta-feira (07). A Brigada Militar fazia operação de repressão ao crime na região, quando um grupo de homens efetuou disparos contra os policiais. Um deles foi preso, quando tentava fugir em um ônibus.

Quem detalhou o caso à equipe do O Sul foi o comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Leandro da Luz. Conforme o comandante, a troca de tiros ocorreu na rua Jânio Quadros. Não foi possível, precisar o número de pessoas que disparavam contra a equipe da BM, segundo Luz, porém, os policiais perceberam que um deles fugiu, embarcando em um coletivo público da linha Cascatinha.

Os demais envolvidos também empreenderam fuga e não foram capturados pela BM. Já o indivíduo que subiu no ônibus foi preso. Com ele foi apreendida uma arma, drogas e dinheiro, em quantias não informadas pelo comandante. No local do crime, também foi apreendida outra arma dos criminosos.

