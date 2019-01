O Grupo de Pesquisa sobre Síndrome Pré-Menstrual do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre recruta voluntárias para pesquisa sobre o impacto da TPM (tensão pré-menstrual) na função sexual e na qualidade do sono. Podem participar mulheres de 20 a 45 anos. Informações pelo telefone (51) 99934-5001, das 8h às 12h.

