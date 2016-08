Humor contra doença: médicos avaliam atitude bem-humorada da mulher de Marcos Mion na sua luta contra o câncer de mama

Contra a doença, o bom humor. Assim fez a designer e mulher do ator e apresentador Marcos Mion, Suzana Gullo, que, recentemente, publicou uma postagem bem-humorada para se “despedir” da quimioterapia, que fez parte dos cuidados contra o câncer de mama. A atitude, garantem os médicos, tem fundamento. Além de ajudar na adesão ao tratamento, o bom humor tem impacto sobre o sistema imunológico do paciente. “A pessoa que encara a doença de maneira positiva tem mais chances de se manter firme em tratamentos prolongados, principalmente como o do câncer”, explica o clínico geral Luís Fernando Correia.

Riso é o melhor remédio.

Ele alerta que o mau humor é que prejudicial: “Estar deprimido contribui na produção de substâncias que atrapalham as defesas do corpo, as citocinas, ligadas ao processo inflamatório”. O ditado que diz que “o riso é o melhor remédio” também não existe à toa. Para o cardiologista Firmino Haag, em alguns casos o bom humor consegue até interromper a terapia medicamentosa. “A adrenalina e a noradrenalina são ativadas pelo próprio estresse e fazem com que a pressão arterial aumente”, expõe o médico. “Quando você promove uma qualidade de vida melhor, o paciente consegue reduzir o nível de estresse e a pressão é controlada de modo mais efetivo, algumas vezes sem necessidade da intervenção convencional com remédios.”

Costura de emoções boas e más.

“É claro que, principalmente em momento como a descoberta de uma doença, nem sempre é fácil achar graça de tudo. A tristeza pode vir à tona – e não precisa se envergonhar dela”, reconhece Haag. “O senso comum diz que temos que ser sempre alegres, mas viver a tristeza também é importante em nossas vidas. O que seria da alegria se nós nunca tivéssemos experimentado a tristeza? Nós somos a costura das nossas emoções e das nossas experiências, boas ou más”, observa a psicóloga clínica Luana Diacoyannis.

Leia na íntegra a postagem de Suzana Gullo.

“Querida amiga quimioterapia,

Enfim chegamos ao final do nosso íntimo relacionamento. Obrigada por todos os benefícios que você me deu, obrigada por me acompanhar durante os últimos seis meses e me mostrar q o melhor de mim nem mesmo eu conhecia. Obrigada por me mostrar a força e a coragem que descobri ter, dia após dia. Obrigada por me ensinar q o cansaço exaustivo, o mal estar constante, enjoo, fadiga, dores que nunca imaginei, a rápida mudança de aparência, entre tantos outros, são fatores que se tornam tão pequenos, tão insignificantes perto dos valores e virtudes q passamos a apreciar.

Sei bem que não sentirei saudades, mas me despeço com um profundo agradecimento.

Prometo sempre te defender acima de tudo e prometo sempre passar adiante um segredo que descobri sobre você. És muito mais eficiente e menos devastadora quando trabalha junto com a crença e a fé. Minha fé católica e a de todos que me querem bem me provaram isso sobre vc. Meu Pai e Senhor, sem você nada somos. Minha luta foi e sempre será pela minha família, pelos meus amores… pela VIDA!! Sempre venceremos JUNTOS!! Sem vcs , meus amores, essa caminhada não seria possível da forma como foi. Toda minha coragem, força e confiança vieram do meu Senhor, meu Deus e da minha família.

Então preciso agradecer em primeiro lugar a Jesus e à Nossa Senhora por estarem comigo em todos os momentos, me dando muita paz, serenidade e confiança.

Mesmo qdo fisicamente não tinha ninguém ao meu lado, sempre senti a presença deles e soube q estavam comigo.

Obrigada meus amores, meu MARIDO, meus médicos, meus filhos, minha mãe, meu pai, irmãos, cunhadas, meus sogros e amigos queridos que durante esse período foram o meu tudo! Minha base, força, alegria, confiança e serenidade.

O pior já passou, vencemos! Mas ainda não acabou o tratamento. Temos radioterapia pela frente, acompanhamentos etc., mas é isso aí. Que venha! Tenho fé e confiança no caminho que Deus traçou pra mim.

Só tenho q AGRADECER, principalmente pela descoberta precoce feita pelo meu marido q com certeza foi um sinal de Deus. Com Fé não nos falta nada.” (AG)

Comentários