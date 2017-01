Iceberg gigante está se formando e pode se soltar a qualquer momento

Um gigantesco iceberg está se formando na Antártida. O imenso bloco de gelo que se desprende de uma geleira e fica flutuando no oceano é um dos dez maiores já registrados na história.

O bloco de gelo chamado Larsen C, é como se fosse uma prateleira com 350 metros de profundidade apoiada em águas geladas. Ele está localizado no lado oeste da Antártida, a aproximadamente 800 quilômetros ao sul da base brasileira Estação Antártica Comandante Ferraz.

No ano passado, cientistas britânicos afirmaram que uma rachadura no Larsen C estava aumentando rapidamente. O aumento foi mais perceptível em dezembro passado. Conforme pesquisadores, apenas 20 quilômetros de gelo impedem o imenso bloco de 5 mil metros quadrados (o equivalente a 500 mil campos de futebol ou à área do Distrito Federal) de se soltar. O temor é pelas consequências disso. Os estudiosos estão preocupados sobre o impacto do desprendimento desse iceberg do restante da plataforma de gelo, já que a ruptura da Larsen B em 2002 aconteceu de forma muito semelhante.

Os cientistas acreditam que o aquecimento global tenha antecipado a provável ruptura do iceberg, mas não têm evidências suficientes para embasar essa teoria. Segundo estimativas, se todo o gelo da Larsen C derreter, o nível dos mares aumentaria cerca de 10 cm. Para Adrian Luckman, da Universidade de Swansea, no País de Gales, responsável pela pesquisa, as prováveis consequências podem ser o colapso da plataforma nos próximos anos ou décadas. “Ainda que o impacto imediato não atinja os mares, trata-se de um grande evento geográfico que mudará a paisagem do continente gelado”, disse.

