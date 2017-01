E a confusão na família Camargo continua. Neste 1º de janeiro quem foi para o embate foi Igor Camargo, caçula de Zilu e Zezé, que recebeu críticas de seguidores que resolveram opinar sobre o fato dele ter passado a virada do ano com o pai. As irmãs Camila e Wanessa ficaram com a mãe Zilu.

“Estou feliz e tranquilo, aquele 1% que não gostar, que ENGULA, eu nem leio esses tipos de comentários inteiros antes de apagar e bloquear. Os 60 segundos que levam para comentar são apenas 2 segundos para eu apagar, e o melhor, realmente não me atinge. Cheguei em um ponto que sou muito seguro de mim mesmo e da minha verdade. Quer vim pra cima? Venha. Vai bater de cara com um F….! E as outras pessoas que estão aqui de forma positiva, muito obrigado, e vamos ser felizes. Feliz 2017”, escreveu ele sem rodeios.

