Imprensa estatal da Coreia do Norte alerta para ataque nuclear contra os Estados Unidos em caso de provocação

A imprensa estatal da Coreia do Norte alertou nesta terça-feira (11) para um ataque nuclear contra os Estados Unidos em reação a qualquer sinal de uma ação militar preventiva dos americanos. A notícia circula enquanto um grupo de ataque da Marinha dos EUA, liderado por uma aeronave de propulsão nuclear, avança em direção ao oeste do Pacífico.

As tensões se acirraram na península coreana com especulações sobre uma possível ação militar dos Estados Unidos, após o ataque contra a Síria e em meio a preocupações de que o regime norte-coreano possa, em breve, realizar o seu sexto teste de lançamento nuclear.

O jornal oficial norte-coreano Rodong Sinmun disse que o país está preparado para responder a qualquer agressão dos EUA. “Nosso revolucionário Exército forte está observando atentamente todos os passos de elementos inimigos, com nosso olhar nuclear focado nas bases invasoras dos EUA não apenas na Coreia do Sul e no teatro de operações do Pacífico, mas também no continente norte-americano”, afirmou.

O deslocamento do porta-aviões norte-americano USS Carl Vinson e seu grupo de ataque coincide com a intenção de Washington de promover sua capacidade defensiva na região frente às ambições nucleares da Coreia do Norte. (AG)

Comentários