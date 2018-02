Incêndio atinge cenário de “O Outro Lado do Paraíso” nos estúdios da TV Globo

Um incêndio atingiu os Estúdios Globo (antigo Projac), na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (15). O fogo ocorreu no cenário da mina da novela das 21h, “O Outro Lado do Paraíso”. A Comunicação da emissora afirmou que o incêndio foi controlado rapidamente e não houve feridos. As gravações da novela não serão afetadas.

“Hoje, por volta das 5h30min, uma locação da cidade cenográfica da mina de ‘O Outro Lado do Paraíso’, nos Estúdios Globo, teve um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado sem feridos. As gravações da novela seguem normalmente”.

De acordo com Corpo de Bombeiros, militares de Jacarepaguá foram acionados por volta das 5h40min, e às 6h30min o incêndio já estava controlado e em fase de rescaldo.

“Deus Salve o Rei” também foi afetada. Esse é o segundo incêndio enfrentado pela TV Globo em menos de três meses. Em novembro, um fogo de grandes proporções atingiu um galpão de apoio da novela “Deus Salve o Rei”, que ainda não havia estreado. Na ocasião, parte do cenário da novela das 19h acabou destruído. Há 41 anos, um incêndio destruiu parte da sede da emissora no Jardim Botânico, na zona sul da cidade.

