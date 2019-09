Um incêndio atingiu o Hospital Badim, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta quinta-feira (12). Funcionários montaram uma espécie de hospital improvisado na rua São Francisco Xavier, com os colchonetes e lençóis que foram jogados pelas escadas para improvisar o atendimento. Equipes de salvamento informaram à GloboNews que uma pessoa que já tinha sido retirada morreu.

