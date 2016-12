Incêndio em centro de amparo de imigrantes na França deixa 14 feridos

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, em um incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (16) em um centro de amparo para trabalhadores imigrantes nos arredores de Paris, na França.

O incêndio pode ter sido proposital. Segundo imprensa francesa, foram achados restos de combustível e de elementos aceleradores de combustão na entrada do edifício de seis andares e 78 imóveis, situado na cidade de Boulogne-Billancourten.

Os bombeiros chegaram ao local pouco antes das 4h local (1h de Brasília). A emissora “France Info” informou que no total foram retiradas 250 pessoas e os feridos foram levados ao hospital.

A maior parte dos feridos teve intoxicação pela fumaça, mas os dois mais graves ficaram feridos ao se jogarem de uma janela para escapar do fogo. Foi aberta uma investigação para determinar as causas do incêndio, que segundo os veículos de imprensa teria sido provocado. (AG)