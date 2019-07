Cerca de 400 bombeiros e soldados das Forças Armadas da Alemanha trabalhavam nesta segunda (1º) para combater um dos maiores incêndios florestais já registrados no Estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. As autoridades temem que as chamas invadam uma antiga área militar onde estão enterradas toneladas de antigas munições, muitas delas da época da Segunda Guerra Mundial.