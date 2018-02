A inflação para o consumidor recuou na terceira semana do mês

O IPC-S (Índice de Preço ao Consumidor – Semanal) apresentou variação de 0,26%, 0,20 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação, segundo divulgou nesta sexta-feira (23) a FGV (Fundação Getulio Vargas).

Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Alimentação (0,47% para -0,07%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de 7,87% para 1,43%.

Também registraram decréscimo em suas taxas de variação os grupos: Educação, Leitura e Recreação (1,46% para 0,73%), Vestuário (-0,21% para -0,77%), Transportes (1,34% para 1,31%) e Comunicação (0,10% para -0,05%). Nestas classes de despesa, vale destacar o comportamento dos itens: cursos formais (2,83% para 1,31%), roupas (-0,14% para -0,69%), seguro facultativo para veículo (1,24% para 0,60%) e mensalidade para TV por assinatura (0,15% para -1,46%), respectivamente.

Em contrapartida, os grupos: Habitação (-0,27% para -0,12%) e Despesas Diversas (0,18% para 0,24%) apresentaram acréscimo em suas taxas de variação. Nestas classes de despesa, as maiores contribuições partiram dos itens: tarifa de eletricidade residencial (-2,43% para -1,25%) e alimentos para animais domésticos (-0,10% para 1,21%), respectivamente.

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais repetiu a taxa de variação registrada na última apuração, 0,50%. As principais influências em sentido ascendente e descendente partiram dos itens: medicamentos em geral (0,13% para 0,17%) e salão de beleza (0,43% para 0,31%), respectivamente.

Construção

O INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção – M) registrou alta de 0,14% em fevereiro, abaixo do resultado do mês anterior, de 0,28%. O índice relativo a Materiais, Equipamentos e Serviços registrou variação de 0,32%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,59%.

O índice referente à Mão de Obra não registrou variação. No mês anterior a taxa de variação foi de 0,03%. O INCC-M é calculado com base nos preços coletados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência.

Materiais, Equipamentos e Serviços

No grupo Materiais, Equipamentos e Serviços, o índice correspondente a Materiais e Equipamentos registrou variação de 0,40%. No mês anterior, a taxa havia sido de 0,64%. Dos quatro subgrupos componentes, dois apresentaram decréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para estrutura, cuja taxa passou de 0,75% para 0,26%.

A parcela relativa a Serviços passou de uma taxa de 0,39%, em janeiro, para -0,01%, em fevereiro. Neste grupo, vale destacar a desaceleração de projetos, cuja variação passou de -0,08% para -1,47%.

Mão de obra

O índice referente à Mão de Obra não registrou variação em fevereiro. No mês anterior a taxa de variação havia sido 0,03%.

Capitais

Cinco capitais apresentaram desaceleração em suas taxas de variação: Brasília, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre e São Paulo. Em contrapartida, Salvador e Rio de Janeiro registraram aceleração.

