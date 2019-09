Informante anônimo que denunciou o presidente dos EUA vai depor esta semana

A ligação entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o da Ucrânia, Volodimir Zelenski rendeu mais que uma conversa: uma denúncia. Um informante anônimo, que fez a denúncia, falará nesta semana para o Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados norte-americana. Trump está sendo acusado de pressionar seu par ucraniano a investigar o filho de Joe Biden, pré-candidato democrata à eleição presidencial.

O nome deste agente não foi divulgado, porém, segundo um jornal americano, o informante é um agente da CIA e está sob proteção federal.

Ainda segundo a acusação, o líder americano teria atrasado a liberação uma ajuda militar de cerca de US$ 400 milhões para pressionar Zelenski a conduzir a investigação contra o filho do democrata. O dinheiro teria sido liberado apenas após a ligação que se tornou centro da denúncia, em que Trump menciona ao presidente ucraniano as acusações contra Biden.

