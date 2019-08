O sistema do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que monitora focos de queimadas no País, registrou, desde domingo (25), 526 focos no município de Apuí (AM). O programa do Inpe não faz estimativas do total das áreas afetadas pelo fogo. Os focos em Apuí foram captados por um dos nove satélites que integram o sistema, como o geoestacionário GOES-16, a mais de 36.000 km de altura.